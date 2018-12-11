От Альфа-банка захотели избавиться

Председатель совета директоров «Альфа Групп» Михаил Фридман ведет переговоры о продаже Альфа-банка. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, переговоры шли, в частности, с ВТБ и UniCredit.

За банк Фридман хочет получить 7-8 миллиардов долларов, что приблизительно соответствует балансовой стоимости банка в 7,1 миллиарда долларов.

Пока переговоры не увенчались успехом. Обсуждение продажи с UniCredit закончилось еще в прошлом году, с ВТБ — несколько месяцев назад.

Представитель Альфа-банка отрицает, что рассматривается его продажа. «Совершенно ничего не происходит. Продать банк сейчас невозможно в силу ряда причин. Одна из них заключается в том, что мы получаем 13-14 процентов прибыли от рентабельности капитала и не хотим ничего продавать», — сказал он.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что у него нет «ни желания, ни капитала» покупать Альфа-банк, по крайней мере в течение ближайших трех лет.

В марте этого года Альфа-банк вошел в подготовленный журналом Forbes рейтинг самых надежных финансовых организаций, работающих в России.

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