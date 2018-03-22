Названы самые надежные банки России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых надежных банков, которые работают в России. Число банков в новом рейтинге выросло с 11 до 13. Самой надежной финансовой организацией был признан Росбанк, который входит международный финансовый конгломерат Societe Generale со штаб-квартирой в Париже. Всего в рейтинге 100 банков.

Активы Росбанка, по оценкам журнала, составляют 957,7 миллиарда рублей. На втором месте ЮниКредит банк, который принадлежит одноименной итальянской банковской группе. Активы группы оцениваются в 1,2 триллиона рублей. Замыкает тройку Райффайзенбанк, входящий в одноименную австрийскую финансовую группу. Активы группы журнал оценил в 879,5 миллиарда рублей.

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В топ-5 наиболее надежных банков также попали Сбербанк с активами в 23,8 триллиона рублей и российское подразделение американского Citibank с активами в 471,3 миллиарда рублей.

В десятку рейтинга попали: скандинавская финансовая группа Nordea, которая стала новичком рейтинга, группа ВТБ, Bank of China, банк Интеза, Газпромбанк. Замыкают рейтинг самых надежных финансовых организаций Альфа-банк, Россельхозбанк и еще один новичок рейтинга — «Российский капитал».

Издание рекомендует опираться на свой рейтинг при принятии решений о вложениях собственных средств, так как некоторые банки, вероятно, до конца года не доживут.

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