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Финляндия решила торговать счастьем

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Финляндии не хватает топовых финансовых специалистов. Подразделение Центрального банка страны — Финский финансовый надзор (орган, отвечающий за рынок ценных бумаг, инвестбанки и кредитные организации) — срочно нуждается в 30 высококвалифицированных финансистах. Глава надзорного ведомства Аннели Туомен посетовала, что установить зарплаты таким специалистам как в ведущих финансовых конгломератах она не может, поэтому она готова «поделиться счастьем работы в самой счастливой стране мира». Об этом пишет Bloomberg.

«Мы не можем купить себе сотрудников деньгами. У нас хорошие зарплаты в контексте государственных органов Финляндии, но тягаться с частным финансовым сектором мы просто не можем», — заявила она.

Срочная необходимость в найме 30 топовых финансистов Туомен объяснила тем, что в Хельсинки переезжает крупнейший финансовый конгломерат Скандинавии — Nordea Bank.

Компания недовольна шведскими властями за создание недружественной законодательной системы, поэтому конгломерат принял решение переехать в соседнюю Финляндию. В компании уверены, что в европейском банковском союзе Nordea будет чувствовать себя лучше.

Туомен призналась, что из-за переезда именно шведского банка она бы хотела нанять финансистов из Швеции, но готова рассмотреть и других кандидатов, например из Германии и Центральной Европы.

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