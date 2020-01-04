Компания Фридмана решила взыскать долг с самой богатой россиянки

Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана решила взыскать с Inteco Management Елены Батуриной долг в размере 3,2 миллиарда рублей в пользу ее брата и бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В 2018 году А1 получила права требования долга от кредитора Батурина, ставшего банкротом в 2016-м, — кипрской компании Sarrio Investments Ltd. «Изучив все материалы предпринимательской деятельности Виктора Батурина, <...> мы сегодня можем обоснованно заявить, что его сестра Елена однозначно имеет невыплаченный долг перед братом, возникший в результате приобретения 25 процентов акций АО "Интеко"», — сказал представитель А1.

По его словам, выплата долга позволит удовлетворить требования всех кредиторов Батурина.

В конце декабря самую богатую россиянку Елену Батурину объявили в розыск. Она пять раз не явилась на слушания по делу о клевете. Преследование вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова начато по жалобе Эренцена Манжеева. Он является финансовым управляющим в деле о банкротстве Виктора Батурина. Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал случившееся рейдерской атакой со стороны структур Михаила Фридмана.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она признается самой богатой женщиной России не первый год. Ее основные активы — 75 процентов акций немецкого производителя мембранных конструкций Hightex и несколько строительных проектов в Европе и США.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!