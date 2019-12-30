Самую богатую женщину России потеряли

Дело о клевете в отношении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной приостановлено до установления ее местонахождения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Дмитрия Савочкина.

Батурина, которая считается самой богатой женщиной в России, пять раз не явилась на слушания по делу о клевете. После этого ее объявили в розыск. Ранее сообщалось, что преследование Батуриной начато по жалобе Эренцена Манжеева. Он является финансовым управляющим в деле о банкротстве брата Батуриной — бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина.

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Манжеев считает, что Батурина оклеветала его во время судебного заседания по делу о банкротстве брата в Австрии. По его словам, вдова бывшего мэра Москвы объявила, что в отношении Манжеева в России расследуется уголовное дело. Оно якобы связано с незаконным доступом к ее средствам по поддельным документам.

Состояние Батуриной оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Она признается самой богатой женщиной России не первый год. Ее основными активами являются 75 процентов акций немецкого производителя мембранных конструкций Hightex и несколько строительных проектов в Европе и США.

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