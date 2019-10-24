Названа богатейшая женщина России

Елена Батурина, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, сохранила статус самой богатой женщины России по версии Forbes. Ее состояние, как и год назад, оценено в 1,2 миллиарда долларов.

Основными активами бывшей владелицы девелоперской компании «Интеко» сейчас являются 75 процентов акций немецкого производителя мембранных конструкций Hightex, а также несколько строительных проектов в Европе и США.

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Второе место также сохранила основатель и глава интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в миллиард долларов (против 600 миллионов в прошлом году). На третьем месте — жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна Ковальчук, владеющая вместе с супругом крупным пакетом акций страховой компании «Согаз».

Четвертое и пятое места заняли бывшая жена владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева Елена с состоянием 600 миллионов долларов (в прошлом году занимала третье место) и акционер компании продуктов питания «Прогресс» Ольга Белявцева, состояние которой оценивается в 550 миллионов долларов.

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