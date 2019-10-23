Назван самый эффективный в мире руководитель

Сооснователь и гендиректор компании NVIDIA 56-летний Дженсен Хуан возглавил ежегодный рейтинг самых эффективных руководителей, который составляет американский журнал Harvard Business Review.

В прошлом году Хуан занимал в списке вторую позицию, годом ранее — третью. Издание, в частности, отмечает успешность NVIDIA. Так, с 2015 по 2018 год акции американской компании выросли в цене в 14 раз. На сегодняшний день капитализация NVIDIA превышает 100 миллиардов долларов.

Второе место в рейтинге занял сооснователь и гендиректор производителя программного обеспечения Salesforce Марк Бениофф, третье — гендиректор и председатель совета директоров группы Kering (владеет брендами Gucci, Brioni, Balenciaga, Ulysse Nardin) Франсуа-Анри Пино.

Также в первую пятерку рейтинга вошли президент и гендиректор производителя электроники Texas Instruments Ричард Темплтон и гендиректор производителя и поставщика электроэнергии Iberdrola Игнасио Галан.

Ранее журнал Forbes опубликовал рейтинг 500 лучших работодателей мира Global 2000: The World’s Best Employers. Лидером списка третий год подряд стала американская Alphabet — материнская компания Google.

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