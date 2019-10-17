Названы самые дорогие бренды в мире

В 2019 году самыми дорогими брендами в мире остались Apple и Google. Об этом свидетельствуют данные исследования Interbrand Corp.

По подсчетам аналитиков, Apple в текущем году подорожала до 234,241 миллиарда долларов (рост составил девять процентов), а Google — до 167,713 миллиарда долларов (на восемь процентов). Третья строка в рейтинге досталась Amazon (125,263 миллиарда долларов).

В пятерку также вошли Coca-Cola (63,365 миллиарда долларов) и Samsung (61,098 миллиарда долларов). Десятое место отдали Disney (44,352 миллиарда долларов).

Что касается самого дорогого бренда в России, то им является Сбербанк. По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 25,6 процента по сравнению с 2018 годом — теперь она составляет 842,1 миллиарда рублей. Второе место занял «Газпром», подорожав на 72,1 процента — до 552,2 миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров «Лукойл», который повысил свои показатели на 41,3 процента и теперь стоит 397,2 миллиарда рублей.

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