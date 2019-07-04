Назван самый дорогой бренд России

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг из 50 самых дорогих российских брендов. Уже третий год подряд список возглавляет Сбербанк.

По оценке Brand Finance, стоимость Сбербанка выросла на 25,6 процента по сравнению с 2018 годом — теперь она составляет 842,1 миллиарда рублей.

Второе место занял «Газпром», подорожав на 72,1 процента — до 552,2 миллиарда рублей. Замкнул тройку лидеров «Лукойл», который повысил свои показатели на 41,3 процента и теперь стоит 397,2 миллиарда рублей.

В первую десятку также вошли «Роснефть» (246,9 миллиарда), РЖД (185,8 миллиарда), «Магнит» (170,3 миллиарда), ВТБ (144,8 миллиарда), «Татнефть» (132,4 миллиарда), МТС (121,5 миллиарда) и «Новатэк» (119,9 миллиарда).

Самый быстрорастущий бренд России — Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК). По данным Brand Finance, его стоимость выросла на 82 процента за год.

Ранее Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Уже во второй раз его возглавила компания Amazon.

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