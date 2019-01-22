Назван самый дорогой в мире бренд

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Уже во второй раз его возглавила компания Amazon.

Стоимость этого бренда оценили в 187,9 миллиарда долларов, за год показатель вырос почти на 25 процентов. На второй строчке расположилась Apple. Бренд компании оценили в 153,6 миллиарда долларов с показателем роста всего пять процентов за год.

Третье место занял бренд Google стоимостью 142,7 миллиарда долларов, который прибавил 18 процентов. На четвертой строчке — Microsoft. Отмечается, что бренду технологического гиганта удалось вырасти на целых 47 процентов — с 81,1 до 119,5 миллиарда долларов.

Замыкает топ-5 компания Samsung, которая за год потеряла один процент — стоимость корейского бренда оценивается в 91,2 миллиарда долларов.

Лучшим бренд-менеджером по версии Brand Finance стал глава Amazon Джефф Безос. При этом отмечается, что развод предпринимателя с женой может повредить как и его личному бренду, так и бренду компании.

Джефф и Маккензи Безос объявили о разводе после 25 лет брака 9 января. Они сообщили, что останутся друзьями и партнерами в различных проектах.

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