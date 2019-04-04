«Аэрофлот» в третий раз признан самым узнаваемым брендом

«Аэрофлот» снова получил звание самого узнаваемого авиационного бренда в мире. Всемирно известное независимое консалтинговое агентстве Brand Finance в третий раз подряд присвоило авиакомпании это престижное звание. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

Победителями рейтинга Brand Finance стали также такие глобальные бренды как Ferrari, Coca-Cola, Hilton и Shell. За минувший год стоимость бренда ведущего российского перевозчика выросла на 6 процентов и составила 1,5 миллиарда доллара США.

«"Аэрофлот" — авиакомпания с почти вековой историей, которая с честью представляет Россию на глобальном рынке авиаперевозок. Наш бренд третий год подряд официально признается самым узнаваемым среди всех авиационных брендов мира, — прокомментировал новость генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Нас выбирают миллионы путешественников в самых разных странах. Их отзывы — главный критерий, который ежегодно обеспечивает нам десятки престижных наград и высоких мест в авторитетных рейтингах. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, мы уверенно движемся к достижению стратегических целей, главная из которых — укрепить статус России как великой авиационной державы и дать ей мощный гражданский воздушный флот».

«Стоит особо отметить тот факт, что "Аэрофлот" в этом году по показателю силы бренда достиг элитного уровня AAA+. В компании правильно понимают основные принципы успеха: постоянное обновление парка воздушных судов, поддержание лояльности пассажиров и предоставление услуг высшего класса на борту», — подчеркнул генеральный директор Brand Finance Дэвид Хэй.