«Аэрофлот» возглавил рейтинг авиаперевозчиков с самым молодым парком

Компания «Аэрофлот» стала первой в рейтинге авиаперевозчиков с самым молодым парком лайнеров по версии издания Aviation+Mag.

Издание отмечает, что самолеты, принадлежащие авиакомпаниям США, могут оказаться в два раза старше флота азиатских перевозчиков. Однако первой в пятерке авиакомпаний с самым молодым парком была названа российская компания.

Средний возраст самолета «Аэрофлота» составляет 4,3 года, хотя сама авиакомпания — далеко не новичок в авиационной отрасли — материнская компания была создана еще в 1923 году, отмечает ресурс. В настоящее время большую часть парка самолетов «Аэрофлота» составляют Airbus A320-200s.

Кроме российской авиакомпании в рейтинг вошли: China Eastern Airlines (средний возраст самолетов-5,9 года), Qatar Airways (6 лет), Emirates (6,2 года), Air China (7 лет) и другие.

Замыкают список из 15 авиаперевозчиков Lufthansa (12,2 года), British Airways (13,5 года), United Airlines (15 лет), Delta Air Lines (15,9).

