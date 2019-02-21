«Аэрофлот» получил премию Cellars in the Sky за высокое качество вина

Компания «Аэрофлот» второй год подряд удостоена престижной международной премии Cellars in the Sky, которую ежегодно получают авиаперевозчики мира, предлагающие своим пассажирам лучшие вина в высоких классах обслуживания. Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

На этот раз, как и в прошлом году, успех «Аэрофлоту» принес напиток 10-летней выдержки, который считается высшим классом португальского виноделия — портвейн Grahams 10 Year Old Tawny Port.

Конкурс Cellars in the Sky проводится ежегодно с 1985 года журналом Business Traveller — всемирно известным британским изданием о путешествиях. В нынешнем году в соревновании участвовали 33 авиаперевозчика со всего мира. Экспертная комиссия провела «слепую» дегустацию спиртного, которое перевозчики предлагали пассажирам элитных классов в 2018 году, — всего 240 бутылок.

Российская авиакомпания получила бронзовую медаль в категории «Лучшее крепленое десертное вино в бизнес-классе». Церемония награждения победителей прошла в Лондоне.

Компания «Аэрофлот» считается одним из мировых лидеров по качеству сервиса на борту. Перевозчик постоянно совершенствует меню питания своих пассажиров и винную карту. Так, в классе Бизнес на международных рейсах будет предлагаться изысканное шампанское Bollinger, на внутренних — Drappier. Кроме того, с февраля нынешнего года пассажирам класса Эконом на некоторых рейсах свыше 3 часов предлагается вино. А на рейсах от 6 часов — вино и пиво.