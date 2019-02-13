«Аэрофлот» признали второй авиакомпанией в Европе по пунктуальности

«Аэрофлот» стал пятой в мире и второй в Европе авиакомпанией по пунктуальности. При этом всего полтора года назад компания занимала 26-ую строчку европейского рейтинга. Достичь таких результатов удалось благодаря повышенному контролю сотрудников за соблюдением правил, — заявил в интервью телеканалу «Вести 24» генеральный директор компании Виталий Савельев.

По словам руководителя авиакомпании, перелом в соблюдении пунктуальности был достигнут благодаря тому, что перевозчик стал требовать исполнения своих собственных правил прежде всего от сотрудников «Аэрофлота». За прошедшие полтора года непреложными стали правила, по которым регистрация пассажиров заканчивается всегда за 40 минут до вылета, а посадка на борт прекращается строго за 20 минут до отправления воздушного судна. При этом компания рекомендует прибывать в аэропорт не позднее чем за 2 часа до времени отправления рейса.

Поддерживать порядок также позволяет ряд принятых по инициативе «Аэрофлота» изменений в законодательство. Крайне действенной мерой против авиадебоширов Виталий Савельев считает введение черных списков. Хотя законодатель определил срок нахождения в таком стоп-листе всего в год, руководитель компании считает что минимум такой срок должен составлять три года, — только тогда эта мера может стать действительно эффективной. Так в Европе дебоширов лишают права летать на самолетах сроком на пять лет. В настоящее время в России подтвержденных судом восемь человек уже находятся в черном списке. Еще шесть человек находятся в стадии попадания в черный список.

«Аэрофлот» пытается уже второй созыв Государственной Думы решить вопрос о мерах сдерживания. «У нас на борту так ничего не появилось: ни пластиковых наручников, ни ремней сдерживания, о чем мы давно говорили, — говорит Виталий Савельев. — Дебоширов нечем связать пока подойдет полиция. Как правило — это не хилые ребята и с ними надо как-то справляться».

Виталий Савельев остановился на соблюдении взаимной вежливости при обсуждении полетов в социальных сетях и на проблеме, которую газета Washington Post назвала «потребительским терроризмом». «Мы все боремся за пассажиров. Рынок очень жесткий. А когда мы боремся мы начинаем предлагать различные услуги и бонусы. И некоторые люди начинают иначе себя вести», — рассказывает руководитель компании. Пассажирами «Аэрофлота» была семья, которая садилась на дальних рейсах в эконом-класс и начинала ломать подлокотники. А потом требовала: или пересадить их в бизнес-класс или дать дополнительные мили. «Делать этого не следовало, поскольку все самолеты у нас новые и все фиксируется. Мы знаем, что происходит на борту: какое именно кресло сломано. Поэтому, если это происходит, то мы будем поступать очень жестко», — подчеркнул Виталий Савельев.

