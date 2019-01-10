«Аэрофлот» стал пятой в мире и второй в Европе авиакомпанией по пунктуальности

Согласно рейтингу ведущего авиационного издания Великобритании FlightGlobal, «Аэрофлот» стал пятой авиакомпанией в мире по пунктуальности в 2018 году. В Европе результат отечественного перевозчика оказался вторым — «Аэрофлот» уступил на континенте только лишь KLM. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте авиакомпании. В 2018 году «Аэрофлот» выполнил в соответствии с расписанием 82,98 процента рейсов, что является одним из лучших результатов в мировой отрасли.

«"Аэрофлот" непрерывно совершенствует качество сервиса, — прокомментировал новость генеральный директор авиаперевозчика Виталий Савельев. — Наша компания прилагает все усилия для того, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и пунктуально. Самый полный учет потребностей пассажира, внимание к деталям на всех этапах обслуживания — наш приоритет при оказании услуг».

Рейтинг FlightStats OPS Awards является наиболее авторитетным и объективным в мире. Он базируется на анализе более 120 тысяч ежедневных авиарейсов. Издание в режиме реального времени проводит мониторинг всех отправлений и прибытий авиалайнеров, данные о которых поступают из 600 глобальных источников.

В авиакомпании считают, что столь высокого результата удалось достигнуть благодаря строгому выполнению правил посадки на рейс и требований, касающихся перевозки багажа. В планах «Аэрофлота» — применение таких современных цифровых технологий как биометрический контроль, который существенно облегчит и ускорит для пассажиров предполетные процедуры в аэропорту.



