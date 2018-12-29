«Аэрофлот» разыграет бесплатный перелет в любую точку мира

«Аэрофлот» проводит праздничный розыгрыш сертификатов на перелет туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года. Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

В авиакомпании уточняют, что в розыгрыше полета примут пассажиры рейсов, которые будут находиться в горизонтальном полете в 0 часов 0 минут по московскому времени с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Кроме этого, клиентов авиакомпании, встречающих Новый год в самолете будут угощать шампанским и шоколадными конфетами.

В «Аэрофлоте» также отмечают, что новогодний розыгрыш сертификатов стал для авиакомпании традиционным и пользуются повышенной популярностью у клиентов авиаперевозчика.

«Аэрофлот» — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.