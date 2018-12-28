«Аэрофлот» призвал «не раскачивать ситуацию» с отмененными на Камчатке рейсами

Компания «Аэрофлот» призвала камчатских политиков и общественных деятелей «не раскачивать ситуацию», сложившуюся из-за отмены 28 и 29 декабря рейсов SU1730/1731 Шереметьево — Петропавловск-Камчатский — Шереметьево, и не призывать к невыполнимым действиям со стороны перевозчика «из-за своих политических амбиций». Об этом говорится в сообщении «Аэрофлота».

Перевозчик также сообщил, что планирует 30 декабря выполнить дополнительные рейсы в Петропавловск-Камчатский, чтобы вывезти пассажиров отмененных рейсов.

Также авиакомпания отметила, что рейс SU1730 за 27 декабря 2018, следовавший по маршруту Шереметьево — Петропавловск–Камчатский, был направлен на запасной аэродром во Владивосток из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения и низкого коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе.

В настоящий момент самолет находится во Владивостоке, а пассажиры размещены в гостиницах города, сообщает «Аэрофлот». Самолет вылетит сразу, как только метеоусловия позволят совершить посадку в Петропавловске-Камчатском.

В авиакомпании подчеркивают, что обеспечение безопасности полетов является безусловным приоритетом «Аэрофлота». Решение об отмене рейса, отметили в «Аэрофлоте», было принято исключительно для обеспечения безопасности, поскольку посадка самолета в аэропорту Петропавловска-Камчатского из-за неблагоприятных метеоусловий невозможна.



