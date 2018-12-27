«Аэрофлот» начал продажу билетов в Пальма-де-Майорка

Компания «Аэрофлот» начала продажу билетов в столицу испанского острова Майорка — Пальма-де-Майорка. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Регулярные полеты по маршруту Москва — Пальма-де-Майорка — Москва планируется начать с 1 июня 2019 года. Как отмечает перевозчик, рейсы будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus 320 четыре раза в неделю: по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Город Пальма-де-Майорка является самым большим на Балеарском архипелаге, расположенном в Средиземном море. Город является популярным туристическим местом, поскольку славится своим историческим и культурным наследием, разнообразной живописной природой. А благодаря комфортному средиземноморскому климату отдыхать на Майорке можно в течение всего года.

Компания «Аэрофлот» постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличит частоту полетов на популярных маршрутах. Перевозчик выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе по России 54 маршрутам. В зимнем сезоне 2018/2019 перевозчик открыл 14 новых маршрутов, в том числе, в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия».