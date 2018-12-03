«Аэрофлот» победил в двух номинациях мирового этапа World Travel Awards 2018 — «Лидирующий авиационный бренд» и «Лучший бизнес-класс», сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении отмечается, что «Аэрофлот» удерживает статус бренда номер один в мировой авиации второй год подряд, оставаясь единственным в истории обладателем данного титула от World Travel Awards. При этом первенство в номинации «Лучший бизнес-класс в мире» авиакомпания завоевала впервые, обогнав прошлогоднего победителя пятизвездную компанию HainanAirlines, а также признанных законодателей премиального сервиса — Emirates, Etihad Airways, Lufthansa.

«Двойная победа нашей авиакомпании в финале World Travel Awards — это весомое доказательство нашего лидерства на глобальном рынке», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Ставка на самый молодой парк, устойчивое развитие маршрутной сети, высокий уровень сервиса и цифровые технологии — залог нашего успеха на международной арене», — подчеркнул он.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «туристического Оскара». Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации.

Лидерские позиции «Аэрофлота» засвидетельствованы многочисленными международными наградами и рейтингами. В апреле «Аэрофлот» был вновь назван самым узнаваемым авиационным брендом в мире по версии главного оценщика брендов — агентства Brand Finance. Лучшим в мире «бизнес-класс» «Аэрофлота» назвали пользователи крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor. Осенью 2018 года «Аэрофлот» подтвердил свои эталонные рейтинги «четыре звезды» от британского агентства Skytrax и «пять звезд» от американской ассоциации АРЕХ.