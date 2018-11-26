Под председательством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой состоялось завершающее в 2018 году заседание общественного совета «Аэрофлота», сообщили в авиакомпании. Основной темой заседания стало обсуждение новой стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2023 года.

В предстоящие пять лет «Аэрофлот» и его дочерние компании планируют резко нарастить пассажиропоток, что по замыслу перевозчика должно упрочить позиции России в качестве великой авиационной державы. В 2023 году группа планирует перевезти до ста миллионов пассажиров. При этом втрое должен возрасти объем транзитных перевозок по направлению Европа — Азия.

Первоочередное внимание национальный перевозчик уделит повышению доступности воздушного транспорта для россиян, в особенности на межрегиональных маршрутах, в обход московского авиаузла. К 2023 году «Аэрофлот» откроет четыре новые региональные базы: в Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске.

На заседании Общественного совета подчеркивалось, что компания является главным партнером отечественного авиастроения и в предстоящие годы усилит эту стратегическую роль: к 2026 году парк самолетов российского производства будет насчитывать в группе «Аэрофлот» до 200 современных машин Superjet 100 и МС-21.

«Наша цель не просто рекордные количественные показатели, но и лидирующие позиции в области эффективности бизнеса, применения цифровых технологий, по уровню сервиса, а главное — беспрецедентное повышение доступности авиаперелетов для российских граждан», — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Второй пункт повестки дня состоявшегося заседания — перспективы программы «плоских тарифов», которую «Аэрофлот» реализует с 2015 года для обеспечения доступной авиатранспортной связи с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком. Членов Общественного совета заинтересовал вопрос, каким образом «Аэрофлот» сможет продолжить эти социальные перевозки по цене ниже себестоимости в условиях роста издержек для отрасли.

Представители руководства авиакомпании в ответ на возникшие вопросы отметили, что считают недопустимым повышение фиксированных низких тарифов для отдаленных и стратегически важных регионов. В частности, для сохранения доступной цены на авиаперевозки в города Дальнего Востока принято решение о частичной передаче перевозок по «плоским» тарифам дочерней авиакомпании «Россия». За счет этого снизится средний «плоский» тариф, предлагаемый группой, а количество билетов по указанным тарифам вырастет. При этом на дальневосточных рейсах «России» комфорт и уровень обслуживания сравнимы с премиальным сервисом «Аэрофлота».