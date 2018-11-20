«Аэрофлот» добавил возможность оплаты своих услуг через Google Pay

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay, сообщили в компании.

В авиакомпании отметили, что для использования сервиса, необходимо установить приложение Google Pay и выбрать кредитную или дебетовую карту, которая будет использоваться для оплаты. После этого пассажиры «Аэрофлота», приобретая авиабилет, могут не вводить повторно данные банковской карты. Достаточно выбрать в качестве способа оплаты Google Pay, подтвердив платеж отпечатком пальца или код-паролем.

Ранее «Аэрофлот» уже реализовал доступ к аналогичному сервису — Apple Pay, который поддерживается на iOS-устройствах.

Google Pay — это платежный инструмент, позволяющий избежать ручного ввода данных банковской карты при совершении покупок.

«Аэрофлот» — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.