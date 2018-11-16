«Аэрофлот» внедрил в мобильное приложение интерактивные карты 12 аэропортов мира

«Аэрофлот» усовершенствовал свое мобильное приложение, внедрив карты двенадцати аэропортов мира. В частности, в приложении доступна интерактивная карта московского аэропорта «Шереметьево» (терминалы D, E, F) с возможностью навигации внутри здания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе перевозчика.

Помимо карты Шереметьево, в приложение внедрены подобные схемы еще 11 аэропортов мира. В их числе Амстердамский аэропорт «Схипхол», Международный аэропорт Дубай, Гонконгский Международный аэропорт, Стамбульский аэропорт «Стамбул — имени Ататюрка», Нью-Йоркский Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, Международный аэропорт Лос-Анджелеса, Лондонский аэропорт «Хитроу», Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса, аэропорт Ниццы, Международный аэропорт «Нарита» в Токио, аэропорт Цюриха «Клотен».

Навигация позволяет строить маршруты внутри аэропорта и находить различные объекты в здании аэровокзала: это могут быть стойки регистрации, билетные кассы, залы ожидания, магазины, рестораны и другие места. Поиск возможен как по названию локации, так и по категориям. Кроме того, к каждому искомому объекту добавлена справочная информация — приложение покажет его точное местоположение, фотографию, режим работы и даст краткое описание.

«За последнее время "Аэрофлот" претерпел значительные изменения в сфере цифровизации и сегодня является одним из лидеров авиаиндустрии по данному направлению. Основная ценность для "Аэрофлота" — это наш пассажир и его удовлетворенность, поэтому мы делаем все, чтобы цифровой опыт пассажира был таким же легким и приятным, как и его физическое путешествие с нами, — прокомментировал новость генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Мы достигли существенных успехов в развитии наших онлайн-каналов. "Аэрофлот" остается лидером среди онлайн-магазинов России, а наше мобильное приложение стало полноценным спутником пассажира и было заслуженно признано лучшим приложением года».

«Аэрофлот» прочно удерживает четвертое место по цифровизации среди авиакомпаний в рейтинге консалтинговой компании Bain&Co. Являясь одним из мировых лидеров в области гражданской авиации, авиакомпания непрерывно модернизирует онлайн-сервисы, делая их для пассажиров более удобными, быстрыми и инновационными.

