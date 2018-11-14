Авиакомпания «Россия» разработала новое бортовое меню

Авиакомпания «Россия» совместно с шеф-поваром «Аэромара» разработала обновленное меню бортового питания на рейсах авиакомпании, вылетающих из Шереметьево. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте авиаперевозчика.

В авиакомпании отмечают, что во всех блюдах выдержана тонко взвешенная сочетаемость ингредиентов. При этом в закусках, основных блюдах и десертах используются исключительно высококачественные натуральные продукты.

В меню класса «Бизнес» появились совершенно новые для «России» блюда: фритата со шпинатом и сыром пармезан, говядина в соусе бальзамик, курица пикатта запеченная под соусом терияки треска с кунжутом, венгерский гуляш из лопатки и многое другое. «Десертная карта» побалует пассажиров сливовым клафути, кофейной панакоттой, малиновым фланом, а также шубаном с яблочно-карамельной начинкой. Пассажирам класса «Эконом» дальнемагистральных рейсов будет предложено на выбор два вида горячего, десерты, а также традиционные горячие и прохладительные напитки. Кроме того, в соответствии с индивидуальными предпочтениями, пассажирам будет предложено 15 вариантов специального бортового питания.

«Аэромар» является частью группы «Аэрофлот» и обслуживает питанием большинство ее рейсов.

Авиакомпания «Россия» также входит в группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает около 100 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ.