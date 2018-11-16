«Аэрофлот» перевел все федеральные рейсы в терминал В «Шереметьево»

«Аэрофлот» завершил перевод федеральных рейсов в Терминал В Международного аэропорта «Шереметьево». Об этом появилась информация на официальном сайте перевозчика. В наступившем зимнем сезоне, начиная с 15 ноября 2018 года, из Терминала В будут отправляться и прибывать в общей сложности порядка 402 внутренних рейсов ежедневно.

В Терминале D останутся и будет по-прежнему выполняться обслуживание 40 парных рейсов. К ним относятся восемь собственных дальневосточных рейсов «Аэрофлота», летающих по трем направлениям: Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. А также 32 рейса в совместной эксплуатации с дочерней авиакомпанией «Россия», выполняющихся по одиннадцати направлениям: Сочи, Магадан, Хабаровск, Краснодар, Минеральные Воды, Петропавловск-Камчатский, Оренбург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Южно-Сахалинск, Владивосток.

Новый пассажирский Терминал B «Шереметьево» предназначен для обслуживания внутренних рейсов. Пропускная способность терминала составляет 20 миллионов пассажиров в год, общая площадь — 110 500 квадратных метра.

Для комфортного и оперативного перемещения пассажиров, в том числе трансферных, между Северным (Терминал В) и Южным (Терминалы D, E, F) терминальными комплексами «Шереметьево» действует межтерминальный переход (МТП) с пассажирским и багажным тоннелями. Время в пути между терминалами аэропорта составляет 4 минуты. МТП обеспечил гарантированное минимальное стыковочное время до 50 минут в рамках всего аэропорта.

Пассажирам предлагается воспользоваться в круглосуточном режиме межтерминальным сообщением — подземными беспилотными поездами. Вход осуществляется через станционные комплексы «Шереметьево 1» и «Шереметьево 2». Станция «Шереметьево 1» расположена на уровне первого подземного этажа Терминала В. Станция «Шереметьево 2» интегрирована с переходом между терминалами Е и D.

