«Аэрофлот» принял новую стратегию развития

Совет директоров «Аэрофлота» принял новую стратегию развития группы до 2023 года, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Новая стратегия принята в связи с досрочным достижением основных целей разработанной ранее стратегии развития группы «Аэрофлот» до 2025 года. По итогам 2017 года с объемом перевозок 50,1 миллиона пассажиров группа вошла в топ-5 европейских традиционных и топ-20 мировых авиационных холдингов по пассажиропотоку. Теперь перед ней поставлена задача перевезти 90-100 миллионов пассажиров в 2023 году, когда «Аэрофлот» отметит вековой юбилей.

В пресс-службе отметили, что роль ключевого драйвера роста группы отведена низкобюджетной авиакомпании «Победа». Предполагается, что к 2023 году лоукостер будет ежегодно перевозить 25-30 миллионов пассажиров. При этом к достижению новых целей будут подключены все перевозчики группы.

Вторая цель стратегии — нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 миллионов пассажиров в 2017 году до 10-15 миллионов в 2023 году. В компании отметили, что «Аэрофлот» выигрывает до 3 часов времени на транзите Европа — Азия по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая.

Третья задача стратегии — открыть к 2023 году региональные базы по всей России. Поставлена цель создать три новые региональные базы в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске, а также международный хаб в Красноярске. Предполагается почти втрое увеличить региональные перевозки — с 7 миллионов пассажиров в 2017 году до 19 миллионов в 2023-м.

Четвертая цель — кратно нарастить количество новейшей авиационной техники отечественного производства в составе самолетного парка группы. С учетом всех контрактов — как уже выполненных, так и недавно заключенных — до 2026 года планируется «поставить на крыло» 200 российских самолетов Superjet 100 и МС-21.

Пятая цель — повысить уровень цифровизации авиакомпаний «Аэрофлота».

Эксперты рынка в целом позитивно оценили планы компании на ближайшие пять лет. Например, аналитики инвестиционной компании «Атон» отметили в своем отчете, что «стратегическую цель 90-100 миллионов пассажиров к 2023 году против 56 миллионов в 2018 году можно назвать амбициозной, но достижимой, учитывая опыт "Аэрофлота" по постановке целей и их достижению». «Фундаментально компания нам нравится, так как у нее есть возможности роста, а ее бизнес-модель эффективна», — отметили аналитики «Атона». По мнению экспертов группы BCS, озвученные в стратегии цели — позитивные. «Цели, предполагающие CAGR пассажиропотока в размере 10 процентов, выглядят амбициозными», — добавили они.

Президент Владимир Путин 29 октября провел рабочую встречу с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Была обсуждена текущая работа крупнейшего российского перевозчика, а также планы по его развитию на ближайшие пять лет. Глава государства одобрил продление программы «плоских тарифов» авиакомпании. После встречи Савельева с президентом стоимость ценных бумаг «Аэрофлота» на Московской бирже начала расти. В частности, по итогам торгового дня 29 октября цена обыкновенных акций компании прибавила 2,7 процента, а 30 октября — уже 4,5 процента.