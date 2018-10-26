«Аэрофлот» объявил о переходе на зимнее расписание полетов

«Аэрофлот» переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в авиакомпании. В наступающем сезоне компания начнет полеты по 14 новым направлениям, как на собственном парке воздушных судов, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия».

Этой зимой «Аэрофлот» будет выполнять собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах. Из них: 54 направления на территории России (53 — из Москвы, 1 — из Сочи), 18 городов в 7 странах СНГ и 80 маршрутов дальнего зарубежья (в том числе 56 — в Европу, 14 — в Азию, 5 — в Америку, 4 — на Ближний и Средний Восток, 1 — в Африку). В зимнем сезоне «Аэрофлот» расширит свое присутствие на рынке СНГ. В частности компания открывает полеты из Москвы в Бухару и Ош. Также этой зимой на карте маршрутов перевозчика появятся три европейских города: Гетеборг, Дублин и Любляна.

Среди новых направлений самым протяженным станет маршрут из Москвы в крупнейший город индонезийского острова Бали — Денпасар. Полеты будут осуществляться с частотой 3 рейса в неделю совместно с дочерней авиакомпанией «Россия». К списку пунктов Южной Азии добавится крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо. На этой авиалинии «Аэрофлот» будет выполнять 5 рейсов в неделю, в том числе — совместно с дочерней авиакомпанией «Россия».

В наступающем зимнем сезоне «Аэрофлот» значительно увеличит частоту полетов на действующих маршрутах по сравнению с летним расписанием 2018 года. Возрастет число рейсов в города России: Архангельск, Белгород, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Кемерово, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Саратов, Сургут, Уфу и Челябинск. Также увеличится количество рейсов «Аэрофлота» в города Европы: Белград, Брюссель, Лион, Софию, Стамбул, Тенерифе и Штутгарт. На направлениях Ближнего Востока и Азии частота рейсов возрастет на следующих направлениях: Дубай (в том числе 7 рейсов в неделю в новый аэропорт Дубая — Аль-Мактум), Бангкок (также совместно с дочерней авиакомпанией «Россия»), Мале, Пхукет и Хошимин. Кроме того, этой зимой «Аэрофлот» будет чаще летать на один из популярных курортов Америки — в город Майами.

Географию полетов «Аэрофлота» дополняет сеть маршрутов дочерних авиакомпаний. Так «Россия» в зимнем расписании будет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы и Ростова-на-Дону по 50 направлениям. А региональный перевозчик «Аврора» обеспечит перевозки из городов Дальнего Востока по 17 авиалиниям. Лоукостер «Победа» реализует собственную уникальную программу полетов по 79 направлениям — как между регионами России, так и за рубеж.

В зимнем сезоне 2018-2019 Группа «Аэрофлот» будет выполнять рейсы по 298 маршрутам, из которых 252 не повторяются, в 57 странах. Маршрутную сеть Группы дополнят 185 направлений, по которым рейсы будут выполняться совместно с авиакомпаниями-партнерами в рамках договоров «код-шеринга». Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети «Аэрофлота» появятся еще 19 государств: Австралия, Албания, Алжир, Аргентина, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Исландия, Кения, Лаос, Люксембург, Камбоджа, Мальта, Македония, Марокко, Мьянма, Новая Зеландия, Саудовская Аравия и Тунис.

Всего с учетом партнерских отношений в зимнем расписании 2018-2019 Группа «Аэрофлот» будет выполнять полеты по 483 маршрутам, 437 из которых не повторяются, в 76 странах.

