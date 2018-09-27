«Аэрофлот» откроет ряд новых рейсов в Европу и Азию

В расписании зимнего сезона, которое вступит в силу 28 октября 2018 года, «Аэрофлот» открывает ряд новых маршрутов по европейским и азиатским направлениям, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» отметили, что для пассажиров, предпочитающих путешествовать в теплые страны, компания запускает пять рейсов в неделю в финансовый и культурный центр Шри-Ланки — Коломбо и три еженедельных рейса в столицу острова Бали — Денпасар (рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия» — дочерняя авиакомпания «Аэрофлота»).

Для поклонников европейских направлений авиакомпания предлагает ежедневные рейсы в столицу Словении — Любляну и культурный центр Швеции — Гетеборг, а также в Дублин — столицу Ирландии.

«"Аэрофлот" входит в глобальную элиту гражданской авиации и активно развивает свою международную маршрутную сеть», — отметил в связи с запуском новых рейсов генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Мы открываем новые маршруты в разные страны, а также наращиваем частоты на направлениях повышенного спроса. В зимнем расписании наша авиакомпания рада предложить ряд новых зарубежных направлений, а также больше рейсов по наиболее популярным туристическим линиям. Таким образом мы даем нашим пассажирам новые возможности для комфортных путешествий как на отдых, так и с деловыми целями», — подчеркнул он.

Кроме того, в рамках зимнего расписания «Аэрофлот» увеличит частоту рейсов по трем популярным туристическим направлениям — в Дубай, Бангкок и Пхукет. На воздушных линиях в крупнейший центр Объединенных Арабских Эмиратов и столицу Таиланда добавится по одному ежедневному рейсу. В результате полеты в Дубай будут выполняться четыре раза в день, при этом один ежедневный рейс запланирован в новый аэропорт — Аль-Мактум, а в Бангкок — три раза в день. На линии Москва — Пхукет — Москва количество рейсов увеличится с семи до десяти в неделю.