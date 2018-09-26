«Аэрофлот» вновь получил высший рейтинг от ассоциации APEX

«Аэрофлот» вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, авиакомпания сохранила престижный статус, который был присвоен ей год назад и теперь продлен на 2019 год. Решение о продлении рейтинга было объявлено на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне.

В ходе церемонии, «Аэрофлот» был объявлен обладателем рейтинга «пять звезд» APEX в самой значимой номинации — «Глобальная авиакомпания». К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Кроме того, за высший рейтинг соревновались перевозчики других категорий — крупные региональные, местные и лоукостеры. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд». В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира.

Рейтинги APEX во многом являются американским аналогом исследования британской консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров.

«Подтверждение высшего рейтинга "пять звезд" от авиационной ассоциации, которая входит в число самых влиятельных в мире — признание нашей стабильно высокой позиции по качеству сервиса», — заявил в связи с присвоением рейтинга генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Это признание со стороны APEX особенно ценно для нас сейчас, когда геополитическая обстановка создает серьезные помехи российскому бизнесу. Но даже в этих условиях миллионы пассажиров во всем мире, вне зависимости от гражданства и национальности, делают выбор в пользу "Аэрофлота". И мы по-прежнему будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания, а также статус игрока глобальной авиационной элиты», — отметил он.