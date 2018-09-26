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«Аэрофлот» вновь получил высший рейтинг от ассоциации APEX

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«Аэрофлот» вновь получил высший рейтинг «пять звезд» от американской авиационной ассоциации APEX. Таким образом, авиакомпания сохранила престижный статус, который был присвоен ей год назад и теперь продлен на 2019 год. Решение о продлении рейтинга было объявлено на торжественной церемонии APEX EXPO Awards, которая состоялась 24 сентября в Бостоне.

В ходе церемонии, «Аэрофлот» был объявлен обладателем рейтинга «пять звезд» APEX в самой значимой номинации — «Глобальная авиакомпания». К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Кроме того, за высший рейтинг соревновались перевозчики других категорий — крупные региональные, местные и лоукостеры. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг «пять звезд». В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира.

Рейтинги APEX во многом являются американским аналогом исследования британской консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров.

«Подтверждение высшего рейтинга "пять звезд" от авиационной ассоциации, которая входит в число самых влиятельных в мире — признание нашей стабильно высокой позиции по качеству сервиса», — заявил в связи с присвоением рейтинга генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Это признание со стороны APEX особенно ценно для нас сейчас, когда геополитическая обстановка создает серьезные помехи российскому бизнесу. Но даже в этих условиях миллионы пассажиров во всем мире, вне зависимости от гражданства и национальности, делают выбор в пользу "Аэрофлота". И мы по-прежнему будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания, а также статус игрока глобальной авиационной элиты», — отметил он.

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