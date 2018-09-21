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«Аэрофлот» нашел и обезвредил преступника в Бангкоке

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Авиакомпания «Аэрофлот» помогла правоохранительным органам Таиланда найти преступника и передать его властям. Об этом сообщили Ленте.ру в пресс-службе авиакомпании.

Представитель авиаперевозчика рассказал, что 18 сентября сотрудники службы безопасности аэропорта Суварнабхуми (Бангкок) обратились в генеральное представительство «Аэрофлота» в Таиланде с заявлением о том, что на рейсе SU 271 по направлению Бангкок — Шереметьево следовал пассажир, который при прохождении процедуры предполетного досмотра забрал не принадлежащие ему наручные часы. В этой связи сотрудники аэропорта Бангкока обратились за помощью к российским коллегам: требовалось опознать пассажира и изъять не принадлежащие ему часы.

Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба аэропорта Суварнабхуми, работники представительства Аэрофлота незамедлительно оказали необходимую помощь. Благодаря их оперативным и скоординированным действиям пассажир был выявлен и задержан в ходе прохождения паспортного контроля в Шереметьево, а часы переданы в Бангкок ближайшим рейсом.

19 сентября сообщалось о том, что «Аэрофлот» намерен привлечь авидебошира, следовавшего 18 сентября из Москвы во Владивосток рейсом SU 1702, к уголовной ответственности. Пассажир рейса, находясь на борту воздушного судна с явными признаками алкогольного или наркотического опьянения, в агрессивной форме требовал пересадить его в бизнес-класс.

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