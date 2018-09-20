В «Аэрофлоте» осудили коррупцию

Авиакомпания «Аэрофлот» провела круглый стол, посвященный актуальным вопросам противодействия коррупции в сфере бизнеса. В мероприятии приняли участие представители аппарата Генеральной прокуратуры и коммерческих организаций, а также топ-менеджеры и руководители структурных подразделений авиакомпании, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Как заявил начальник Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Александр Русецкий, «организованное "Аэрофлотом" мероприятие проводится впервые в подобном формате». «Поскольку российское антикоррупционное законодательство учитывает положительный международный опыт и является одним из самых передовых в мире, убежден, что проведение подобных мероприятий должно проводиться на системной основе», — сказал он.

По словам заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам «Аэрофлота» Владимира Александрова, «сегодняшнее заседание проводится в рамках утвержденного указом президента РФ Национального плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы». «Руководство авиакомпании и лично генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассматривает данное направление в качестве стратегической линии нашей политики», — подчеркнул он. Александров также добавил, что «"Аэрофлот", придерживаясь нетерпимости к коррупционному поведению, продолжит последовательно и активно реализовывать весь комплекс мер по противодействию любым незаконным способам ведения бизнеса».

По результатам встречи было предложено проводить подобные мероприятия на ежегодной основе с привлечением представителей федеральных органов власти и научного сообщества.