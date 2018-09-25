«Аэрофлот» впервые ограничил в перелетах трех авиадебоширов

«Аэрофлот» впервые внес в «черные списки» имена трех авиадебоширов. Им будет отказано в перевозке на всех рейсах компании в течение года, сообщили« Ленте.ру» в пресс-службе авиаперевозчика.

Первым стал пассажир, летевший из Москвы в Уфу 12 июня 2018 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, гражданин грубо нарушал правила поведения на борту воздушного судна, выражал неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью, после чего, окончательно потеряв над собой контроль, ударил одного из членов кабинного экипажа. Уфимский районный суд республики Башкортостан 10 августа 2018 года признал виновным данного пассажира в совершении преступления, предусмотренного статьей 213 «хулиганство на воздушном транспорте» Уголовного кодекса РФ и назначил штраф в размере 150 тысяч рублей.

Следующими фигурантами «черного списка» Аэрофлота стали пассажиры рейса SU 1946, следовавшего по маршруту Москва — Алматы 8 июля 2018 года. Двое граждан были замечены за распитием алкогольных напитков, принесенных с собой, что категорически запрещено правилами авиакомпании. На устные и письменные предупреждения экипажа не реагировали, после изъятия алкогольных напитков вели себя крайне агрессивно, проявляя неуважение и враждебность по отношению к бортпроводникам и другим пассажирам, в том числе, провоцируя драку. Деструктивное поведение дебоширов поставило безопасность полета под угрозу, в связи с чем командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Казани. Татарскими территориальным отделом государственного авиационного надзора 6 сентября 2018 года вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного статьей 11.17 «невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» Кодекса об административных правонарушениях РФ в отношении вышеупомянутых граждан.

«Мы, к сожалению, открыли "черный список". У нас сейчас в "черном списке" находятся три пассажира: это два пассажира, которые устроили дебош на рейсе Москва — Алма-Ата, и по ним принято решение об административном наказании, и они не будут летать нами год. И третий пассажир — это пассажир, по которому возбуждено уголовное дело. Он не просто устроил дебош, он еще и оскорблял наш экипаж», — заявил в связи с началом ограничительной практики глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.