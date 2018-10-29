Путин дал добро на продление программы «плоских тарифов» «Аэрофлота»

Президент Владимир Путин 29 октября провел рабочую встречу с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым. Были обсуждены текущая работа крупнейшего российского перевозчика, а также планы по его развитию на ближайшие пять лет. Глава государства одобрил продление программы «плоских тарифов» авиакомпании.

В 2023 году «Аэрофлоту» исполнится 100 лет, и к этому времени перевозчик намерен перевезти от 90 до 100 миллионов пассажиров, — отметил руководитель авиакомпании в беседе с президентом. Другой важной задачей, стоящей перед «Аэрофлотом» Виталий Савельев назвал увеличение транзитного потока из Юго-Восточной Азии.

Были обсуждены проблемы перевозок на Дальний Восток, размер дотаций на которые со стороны компании постоянно растет и измеряется в миллиардах рублей в год. Как прокомментировал ситуацию «Газете.ру» исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев «Аэрофлот» продолжает нести довольно масштабные социальные обязательства: «В рамках глобальной стратегии, принятой Аэрофлотом, мы видим: было одобрено решение, что полеты на Дальний Восток будут осуществляться авиакомпанией Россия, которая будет исполнять функции социальной компании», — отметил эксперт.

Олег Пантелеев считает, что «позиция государства как основного акционера [компании] заключается в том, что перевозки должны быть доступными по целому ряду направлений. Именно по этой причине «Аэрофлот» сохраняет плоские тарифы и увеличивает количество кресел в самолетах, которые летают на Дальний Восток. Ключевой фактор, который влияет на доступность пассажирских перевозок на Дальний Восток — это наличие плоских тарифов», — пояснил Пантелеев.

Компания реализует социальную программу «плоских» тарифов с 2015 года. Каждый год президент дает одобрение на продление программы. Билет в экономический класс по фиксированному — «плоскому» тарифу может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. «Плоские» тарифы существенно ниже себестоимости, являются убыточными и реализуется по инициативе и за счет собственных средств «Аэрофлота». В настоящее время льготный тариф действует на рейсах «Аэрофлота» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении, а с 2018 года эта социально важная программа также действует и на рейсах авиакомпании «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») между Москвой и аэропортами Дальнего Востока.

