Авиакомпания «Россия» предложит юным пассажирам дополненную реальность

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») выпустила мобильное приложение Rossiya Kids призванное сделать полет еще увлекательнее для юных путешественников. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Работа приложения построена на базе технологии Augmented Reality (дополненная реальность), которая превратит наклейки из специальной версии детских бортовых наборов в полноценные трехмерные объекты на экране смартфона.

Новые возможности, предоставляемые технологиями AR, позволяют погрузить ребенка в яркий, волшебный мир новых эмоций и впечатлений, сделав каждый перелет по-настоящему интересным и запоминающимся. Авиакомпания стирает границы реальности с помощью мобильных технологий, делая уже привычные игры и книжки-раскраски в дорожных наборах еще более привлекательными, оживляя героев на их страницах.

«В наши дни трудно представить жизнь современного человека без того обилия гаджетов, которое подарил нам век информационных технологий. Поэтому «традиционный» бортовой энтертейнмент — журналы, брошюры, газеты, как правило, не вызывает большого интереса у технологически подкованных детей. Но авиакомпания «Россия», идя в ногу со временем и внедряя самые актуальные инновации, начала диалог с юными путешественниками на понятном им языке», — отметили в компании.

Чтобы воспользоваться Rossiya Kids, нужно скачать специальное приложение на свой телефон, запустить его и направить камеру на наклейки из дорожного набора. Наклейки можно размещать на специальном игровом поле, а можно наклеить куда угодно: на школьную тетрадь, обложку пропуска или портфель — главное, чтобы камера смартфона смогла распознать наклейку.

«Россия» — одна из первых в мире авиакомпаний, кто использует AR технологии для своих детских наборов, позволяя юным пассажирам на борту весело провести время, чтобы пролет прошел незаметно для них и для окружающих.

В целях совершенствования качества услуг, предоставляемых на борту, авиакомпания «Россия» ранее разработала и внедрила дорожные наборы для детей и пассажиров класса Бизнес на рейсах, выполняемых совместно с ПАО «Аэрофлот». Наборы предоставляются пассажирам в возрасте от 3 до 12 лет на рейсах SU6001-6999 продолжительностью свыше шести часов. Детские наборы раздаются только на рейсах АКР, вылетающих из Шереметьево.

Совокупная маршрутная сеть авиакомпании «Россия» насчитывает около 100 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ. Авиакомпания является любимым перевозчиком петербуржцев и крупнейшим перевозчиком аэропорта «Пулково». Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов. С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».

