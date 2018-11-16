«Аэрофлот» подтвердил подлинность запрета на использование в офисе телефонов

Компания «Аэрофлот» ввела для своих сотрудников запрет на использование в рабочее время в офисах мобильных телефонов с функциями аудиозаписи, фото- и видеосъемки. Об этом стало известно из опубликованной бывшим сотрудником авиакомпании Игорем Дельдюжовым фотографии соответствующего приказа гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, сообщает Rambler News Service.

Подлинность приказа агентству подтвердили в авиакомпании. «Приказ подготовлен в рамках законодательства Российской Федерации и его цель — обеспечение информационной безопасности компании с государственным участием. Последний случай вброса в информационное поле данного приказа, копия которого явно сделана с мобильного устройства, наглядно свидетельствует о правильности принятого решения», — сообщили RNS в «Аэрофлоте».

В документе отмечается, что топ-менеджеры «Аэрофлота» должны ознакомить сотрудников с данным приказом под роспись, контролировать его выполнение и привлекать к дисциплинарной ответственности тех, кто нарушит требования.

Стоит отметить, что запрет мобильных телефонов для сотрудников является распространенной практикой в крупных компаниях. В частности, для сотрудников главного московского офиса компании «Лукойл» такой запрет был введен в 2005 году, сообщают «Ведомости». На входе в помещение они обязаны были выключать или сдавать мобильный телефон.

