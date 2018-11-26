«Аэрофлот» расширил продукт «Деловой проездной»

Авиакомпания «Аэрофлот» включила новые направления в продукт «Деловой проездной», предназначенный для пассажиров, которые регулярно летают рейсами авиакомпании. Теперь он стал доступен на маршрутах: Санкт-Петербург — Мурманск — Санкт-Петербург, а также из Москвы в Воронеж, Белгород, Саратов, Оренбург, Анапу, Ставрополь, Астрахань, Минеральные Воды, Мурманск, Махачкалу, Нижневартовск, Сургут, Иркутск, Красноярск, Минск и обратно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В «Аэрофлоте» также уточнили, что данный тарифный продукт также доступен на следующих рейсах: Москва — Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Волгоград, Нижнекамск, Пермь, Уфа, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Калининград, Архангельск, а также Санкт-Петербург — Краснодар, Санкт-Петербург — Калининград, Казань — Франкфурт-на-Майне, Санкт-Петербург — Сочи — Санкт-Петербург.

20 ноября сообщалось о том, что «Аэрофлот» обновил мобильное приложение для обладателей Android-устройств, добавив возможность оплаты с использованием сервиса Google Pay. Ранее «Аэрофлот» уже реализовал доступ к аналогичному сервису — Apple Pay, который поддерживается на iOS-устройствах.

«Аэрофлот» — самый узнаваемый авиационный бренд в мире, по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира, по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.