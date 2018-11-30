«Аэрофлот» начал рождественскую распродажу билетов по популярным направлениям

Компания «Аэрофлот» объявила рождественскую распродажу авиабилетов по самым популярным направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Акция проводится с 30 ноября по 12 декабря 2018 года. Купить авиабилеты можно на официальном сайте «Аэрофлота», в офисах продаж авиакомпании, а также в офисах агентов на территории РФ и за рубежом.

В сообщении отмечается также о наличии такой услуги как предварительное бронирования через контакт-центр «Аэрофлота», которое должно быть оплачено в течение 24 часов, до момента его аннулирования.

Совершить перелет за рубеж и обратно, в пункты СНГ и Грузию и/или обратно по данным авиабилетам возможно с 30 ноября по 20 декабря 2018 года, между городами России — с 30 ноября по 26 декабря 2018 года. Обратный полет необходимо выполнить по 4 января 2019 года.

Обратная перевозка может начаться не ранее первого воскресенья после даты прилета в пункт назначения или не ранее 3-х дней пребывания, что наступит ранее. Для перевозок между пунктами РФ и перевозок от/до Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана — без ограничений. Бронирование должно быть сделано не ранее 09:00 московского времени 30 ноября 2018 года. Количество мест ограничено.

Подробнее ознакомиться с правилами тарифов, а также с перечнем направлений можно на официальном сайте авиакомпании, а также по круглосуточным телефонам контакт-центра «Аэрофлота».



