Стал известны победители конкурса «Лучший в небе»

«Аэрофлот» подвел итоги конкурса «Лучший в небе», призванного выявить лучших будущих пилотов судов Superjet 100. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении отмечается, что соревнование проводилось на базе Ульяновского института гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева и длилось два дня. Конкурс был разделен на два этапа — теорию и практику. Теоретическая часть конкурса состояла из вопросов по основным профильным дисциплинам: аэродинамика, навигация, пилотирование, метеорология. Конкурсанты также тестировались на уровень владения английским языком.

Соревнования по практической части проходили на полнопилотажном тренажере Superjet 100.

Победителями конкурса стали курсант УИ ГА Егор Ознобихин (первое место) и его сокурсник Михаил Орловский (второе место). Третье место досталось курсанту СПбГУ ГА Андрею Кондакову. Победители были награждены памятными подарками от авиакомпании «Аэрофлот».

Конкурс «Лучший в небе» организован «Аэрофлотом», Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиацией) и Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) — производителем Superjet 100.