Авиакомпанию «Аэрофлот» наградили премией Global CIO 2018 в номинации «Информационные технологии для финансовой службы». Награда была присуждена за внедрение продукта «Витрина данных» для налогового мониторинга, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что данный сервис является наиболее актуальным проектом компании и соответствует всем современным тенденциям по цифровизации бизнес-процессов и установлению прозрачных взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиком. Витрина позволяет фискальным службам проводить контрольные мероприятия без привлечения сотрудников компании, максимально раскрывает информацию о деятельности «Аэрофлота» и его контрагентов, хранит и систематизирует данные. Кроме того, благодаря новому продукту сотрудники ФНС могут просматривать скан-образы первичных учетных документов из электронного архива авиакомпании.

Конкурс, в котором в текущем году участвует более 200 проектов, организован профессиональным сообществом ИТ-директоров России Global CIO и проходит уже в седьмой раз.