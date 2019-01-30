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В «Аэрофлоте» рассказали об особенностях работы в гражданской авиации

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Летный директор «Аэрофлота» Игорь Чалик рассказал об особенностях работы в гражданской авиации. В интервью ресурсу Aviation Explorer он подчеркнул, что организации, призванные помогать летчикам и авиакомпаниям, на деле лишь усложняют работу.

По словам Чалика, работа пилота не самая простая, но техника сейчас значительно отличается от той, с которой начиналась авиация. «Современная техника позволяет самолетам садиться в автоматическом режиме, пилот получает всю информацию через компьютер, все карты загружены в электронный планшет, а не как ранее на бумажных носителях. Нормы, существовавшие ранее, отстают от прогресса и писались под самолеты, которые уже давно не эксплуатируются. Сейчас в год пилоту разрешается отлетать 800 часов в год или 80 часов в месяц, если пилот согласен и чувствует в себе силы, то он может увеличить полетное время до 90 часов в месяц или 900 часов в год», — рассказал Чалик. «При этом иностранное законодательство (FAA, EASA) устанавливает годовую норму 1 000 часов и это нормально, повторюсь, сейчас у пилотов условия труда существенно лучше, чем в 80-е годы», — подчеркнул он.

При этом, по словам Чалика, зачастую работу летного состава и авиакомпании существенно осложняет Шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС). «Настоящие пилоты, профессионалы не воспринимают ШПЛС всерьез. Эта организация занимается популизмом, раздувает скандалы и приписывает себе как достижение то, что компания "Аэрофлот" делает на постоянной основе. Вы только задумайтесь, этот профсоюз существует с 1992 года, за это время сменилось четыре руководителя "Аэрофлота" и ни с кем из них этим "ребятам" не удалось наладить нормальные отношения. Всегда действуют вопреки и во вред», — рассказал летный директор «Аэрофлота».

ШПЛС регулярно отчитываются о своих достижениях, однако, по словам Чалика, отношения индексации зарплаты пилотов они не имеют. «Зарплату компания индексировала по своей инициативе, никакого отношения Дельдюжов и его якобы профсоюз к этому не имеет. Просто громче всех кричат, что добились они. Для них самое главное — изображать бурную деятельность. На самом деле "работа" ШПЛС непыльная: Дельдюжов пристально следит за тем, как руководство улучшает условия труда пилотов, увеличивает заработную плату, выплачивает премии и — он тут как тут. Начинает повсюду трубить, что благодаря позиции ШПЛС, благодаря тому, что руководство "Аэрофлота" их, якобы, в очередной раз испугалось и под давлением снова повысило зарплаты. На деле, никто их не слушает и иначе как проходимцев не воспринимает», — подчеркивает Чалик. «С начала 2018 года "Аэрофлот" существенно поднял заработную плату командиров воздушных судов. Максимальный размер среднемесячной заработной платы в настоящее время составляет 660 тысяч рублей в месяц для капитана воздушного судна, которые пилотируют дальнемагистральные воздушные суда (Boeing 777, Airbus A330). У командиров среднемагистральных самолетов (Boeing737, Airbus320), среднемесячная заработная плата составляет 615 тысяч рублей», — продолжает тему зарплат летный директор «Аэрофлота».

«Следует также отметить, что в целях привлечения на работу квалифицированного летного состава в «Аэрофлоте» действует система стимулирующих единовременных выплат при трудоустройстве. Для командира воздушного судна входной бонус составляет 650 тысяч рублей, для второго пилота — 350 тысяч рублей», — говорит Чалик.

«Что до ШПЛС, то большинство тех, кто в нем числится, пилотами не являются. Даже действующими сотрудниками компании не являются. Костяк ШПЛС — это пенсионеры и люди, которые прямого отношения к авиакомпании не имеют, для массовости они начинают привлекать пилотов и бортпроводников из других компаний, например NordWind», — подытоживает он.

Чалик также отметил, что действия ШПЛС порой похожи на антигосударственные, проиллюстрировав ее тем, что профсоюз причастен к процессу нехватки квалифицированных пилотов, уезжающих работать в иностранные авиакомпании. По убеждению летного директора «Аэрофлота», именно ШПЛС рекрутирует пилотов российских компаний и отправляет их на работу в Китай и Вьетнам. «Порой возникает ощущение, что профсоюзы переквалифицировались в рекрутинговые агентства и занимаются централизованной отправкой пилотов в азиатские авиакомпании. Уж слишком часто и подробно и слишком красочно лидеры некоторых профсоюзов рассказывают про прелести работы в Китае и Вьетнаме», — рассказывает он.

При этом, по словам Чалика, в ШПЛС утверждают, что живут и работают на взносы своих членов. «Может быть есть еще какие-то источники финансирования. Хотя нет прямых доказательств, но есть мнение, что им платят деньги иностранные организации», — задается вопросом летный директор.

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