«Аэрофлот» начал продажу билетов в Марсель

Компания «Аэрофлот» начал продажу билетов во второй по величине после Парижа город Франции Марсель. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Марсель станет четвертым французским городом после Парижа, Ниццы и Лиона, куда крупнейший российский авиаперевозчик будет выполнять собственные рейсы по летнему расписанию 2019 года. Регулярные полеты планируется начать с 1 июня.

В сообщении компании отмечается, что рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям самолетами Airbus 320.

В настоящее время компания «Аэрофлот» выполняет собственные рейсы по 152 маршрутам в 55 странах, в том числе 54 маршрутам в России. В зимнем сезоне 2018/2019 в расписании перевозчика появилось 14 новых маршрутов, как на собственном парке воздушных судов, так и в партнерстве с дочерней авиакомпанией «Россия». в частности, список международных маршрутов пополнили три европейских города: Гётеборг, Дублин и Любляна, а также рейсы в крупнейший город острова Бали — Денпасар и крупнейший мегаполис Шри-Ланки — Коломбо.