Вакансия «Аэрофлота» вошла в число самых высокооплачиваемых

Вакансия в компании «Аэрофлот» на должность командира воздушного судна вошла в число самых высокооплачиваемых предложений о работе в городах-миллионниках по состоянию на начало 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками портала по поиску работы Rabota.ru.

Помимо должности КВС в число самых высокооплачиваемых вошли также директор по продажам e-commerce и Android-разработчик, говорится в исследовании.

В Москве соискатель на должность командира воздушного судна в компании «Аэрофлот» может рассчитывать на зарплату в размере 650 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге самая высокооплачиваемая вакансия — директор по продажам e-commerce с зарплатой 350 тысяч рублей. В Екатеринбурге в лидеры рейтинга наиболее высокооплачиваемых специалистов вышел Android-разработчик с зарплатой 160 тысяч рублей.

Самой высокооплачиваемой в Ростове-на-Дону стала вакансия водителя зерновоза. Соискателю предлагается зарплата в размере до 150 тысяч рублей. В Новосибирске лидером стала вакансия менеджеры по продажам с зарплатой в 120 тысяч рублей. В Казани — вакансия программиста с зарплатой в 100 тысяч рублей.