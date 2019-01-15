Китайцы оценили достоинства «Аэрофлота»

Китайская премия Stars Awards 2019 признала «Аэрофлот» «Лучшей авиакомпанией для транзита между Китаем и Европой», в соответствующей номинации. Об этом говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика.

«"Аэрофлот" предлагает своим пассажирам обширную сеть маршрутов с высокой частотой полетов по наиболее популярным направлениям», — заявил в связи с получением награды генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. «Нашу авиакомпанию выбирают миллионы россиян и иностранцев, которые ценят ее за доступные тарифы, удобные стыковки в базовом аэропорту Шереметьево и высокое качество сервиса на всех этапах путешествия. Наряду с активным развитием внутренних перевозок одним из главных драйверов роста Аэрофлота служит дальнейшее закрепление на транзите между Европой и Азией — самом конкурентном в мире рынке авиаперевозок, где наша компания обладает бесспорными преимуществами», — отметил он.

Маршрутная сеть «Аэрофлота» включает четыре пункта в Китае — Пекин, Шанхай, Гонконг и Гуанчжоу.

Премия Stars Awards 2019 присуждается самым достойным иностранных участников туристического рынка Китая, в том числе — перевозчикам, и является самой престижной отраслевой туристической наградой КНР. Учредитель премии — известный китайский журнал Travelling Scope, выходящий более 38 лет. Его ежемесячная аудитория составляет более 650 тысяч человек. Победители премии определяются посредством читательского голосования, анализа оценок экспертов и по результатам опросов в социальных сетях.