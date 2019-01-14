Экономика
 
Последние новости
Европе придется закупать больше российского газа
Простое куриное яйцо поставило мировой рекорд в Instagram
Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют
Названо условие высокой продолжительности жизни
Радикалы ворвались в храм канонической УПЦ и захватили его
Турция ответила на угрозы Трампа
Жители Шахт рассказали о последствиях взрыва в жилом доме
Сбербанк повысил ставку по ипотеке
Нурмагомедову напомнили о его трусости
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Новости партнеров

«Победа» вошла в четверку лидеров по объему авиаперевозок в России

Перейти в «Мою Ленту»

Авиакомпания «Победа» (входит группу «Аэрофлот») стала четвертым по величине российским авиаперевозчиком. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росавиации.

Так, по информации ведомства, уже в октябре 2018 года «Победа» перевезла больше пассажиров, чем Utair, а в ноябре превзошла показатели «Уральских авиалиний». При этом в декабре, как сообщает издание, «Победа» только нарастила свое преимущество по сравнению с указанными перевозчиками.

Обгоняют «Победу» по количеству перевозимых пассажиров теперь только ее материнская авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь» (входит в S7 Group, летает под брендом S7 Airlines), а также еще одна дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия».

Издание также отмечает, что в нынешнем году флот «Победы» вырос на рекордные для нее восемь судов — до 24 Boeing 737-800. «Победа» благодаря короткому разворотному времени в аэропортах и тому, что все ее самолеты новые, является одним из мировых лидеров по налету судов, — отметил гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. — Ее самолеты больше времени проводят в воздухе. «Победа» лидирует в России по загрузке судов, играет роль в высоком трафике и тот фактор, что модель лоукостера предполагает преимущественно короткие рейсы».

За 11 месяцев прошлого года загрузка у «Победы» была 94,4 процента, у остальных крупных регулярных авиакомпаний она составляла от 80 до 87 процентов.

По словам представителя «Победы», в январе авиакомпания планирует перевезти 712 тысяч человек. «Правда, эта цифра может незначительно измениться как в большую, так и в меньшую сторону», — добавил он.

В тоже время, по прогнозам Utair, объем перевозок этой авиакомпании останется примерно на уровне января прошлого года (примерно 590 тысяч человек). По словам первого заместителя гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, ожидается десятипроцентный рост перевозок в январе (это около 630 тысяч пассажиров).

В 2019 году «Победа» планирует перевезти около 10 миллионов человек, отметил представитель авиакомпании. Этому будет способствовать и увеличение парка. По словам представителя перевозчика, лоукостер к лету увеличит парк на 25 процентов, получив еще шесть Boeing 737-800, а осенью компания ожидает поставки первых судов Boeing 737 MAX.
.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лоукостер «Победа» стал четвертым по величине авиаперевозчиком в России
«Победа» бесплатно перевезла почти две тысячи Дедов Морозов
«Победу» назвали ценовым лидером осени 2018 года
Другие материалы рубрики
Экономика00:0113 января

Жесткая просадка

Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
18:4530 декабря 2018

Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

12:04Сегодня

Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми

01:23Сегодня

В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»

Экономика00:0111 января

Штормовое предупреждение

Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
03:4030 декабря 2018

Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда

11:58Сегодня

Европе придется закупать больше российского газа

10:25Сегодня

Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России

Экономика00:0420 ноября 2018

Приход нормальный

Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
21:0727 декабря 2018

В России станет меньше Сбербанков

01:4213 января

Россиян предупредили о росте цен на продукты

09:35Сегодня

Россия и Китай установили исторический рекорд

Россия
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Власти захотели побороть натаскивание на ЕГЭ
Жители Шахт рассказали о последствиях взрыва в жилом доме
Российский губернатор отреагировал на избиение школьником учительницы
Россияне высказали основные претензии к власти
Все материалы
Мир
«Америка сломалась»
 
В США захотели допросить переводчиков Трампа
Турция ответила на угрозы Трампа
«Боинг-707» разбился в Иране
Стало известно о планах США ударить по Ирану
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Место крушения «Боинга» в Иране сняли на видео
Все материалы
Бывший СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
В Киргизии разгромлено христианское кладбище
В Киеве просчитали вероятность войны с Россией
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
На Украине составили список политиков-предателей
Все материалы
Экономика
Жесткая просадка
Apple достигла вершины и покатилась вниз. Что ждет ее дальше?
Город нового времени
Или — как очень бюджетно слетать в Голландию
Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми
В Германии ответили на угрозы США по «Северному потоку-2»
Европе придется закупать больше российского газа
Великобритания объявила охоту на «грязные» деньги из России
Штормовое предупреждение
Как спастись от мирового кризиса и не потерять последние деньги в 2019 году
Все материалы
Силовые структуры
Пир стервятников
Они богатели на всеобщей бедности. Истории подпольных миллионеров СССР
Украинского криминального авторитета похитили в Москве
Его подозревают в убийстве экс-депутата Вороненкова и лидера «Оплота» Жилина
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Бывшего сенатора-взяточника избили в российской колонии
Пьяный россиянин в старый Новый год расстрелял жену и соседей
«Цапок»-Беспредел порадовался за «цапка»-крабоеда
Россиянин перепутал автомобиль с лосем и застрелил егеря
Все материалы
Наука и техника
Проклятое будущее
Умный вибратор, бревно с Wi-Fi и другие безумства главной выставки технологий
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
Найден способ побороть неизлечимый рак
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Заявивший о неполноценности чернокожих Нобелевский лауреат лишился званий
Ответственность за поломку «Спектра-Р» возложили на космическую радиацию
Все материалы
Спорт
«Боли слишком много»
Этот британец был лучшим теннисистом в мире. Его сломили травмы
Нурмагомедову напомнили о его трусости
Аршавин возобновит тренировки
Обвиняемый в убийстве Тена поведал о храбрости фигуриста
Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО
«Спартак» продолжил избавляться от футболистов
Норвежцы схитрили и обманули Фуркада во время гонки
Все материалы
Культура
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Главные фильмы 2019-го
От Джармуша до «Мстителей»: что мы будем смотреть в кино в новом году
«Мне стало нехорошо от увиденного»
Выжженная листва и мутации: какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Объявлена дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»
В трейлере «Игры престолов» обнаружили масштабный спойлер
Умер Евгений Радомысленский
Лобода поскандалила в московском аэропорту
Все материалы
Интернет и СМИ
Террор в Магнитогорске, ликвидация Чечни и вирус ГРУ
Россияне ведутся на любую ложь, особенно в разгар трагедий. Как с этим бороться?
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Самопровозглашенный правнук Распутина провалил испытание на родство
Пригожин ответил на обвинение в причастности к гибели журналистов в ЦАР
Зрители пришли в бешенство из-за девственности героя американского «Холостяка»
Уволенная за расизм американская журналистка получила многомиллионные выплаты
Все материалы
Ценности
Одним миром мазаны
Загородные поместья, «Мерседесы» и вертолетные площадки украинских священников
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Чернокожим запретили отбеливать кожу
Рианна вышла на публику в старомодных уродливых сапогах
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Сестра Хадид лишилась волос ради денег
Все материалы
Путешествия
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Туристы погибли в результате аварии в Швеции
Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу
Жуткая вонь на борту самолета привела к госпитализации членов экипажа
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
Все материалы
Из жизни
Взяли за копейку
Арабская мафия украла у украинского олигарха монету. Ее вес — 100 килограммов
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Меган Маркл осталась без телохранителя
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Американец встал около вертолета и лишился головы
Соблюдающего ПДД белорусского кота сняли на видео
Все материалы
Отступники
Непривычные Harley-Davidson: моторы от Porsche и попытки строить супербайки
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
Похмелье в премиуме
Концепт-кары премиум-марок, которые очень сложно назвать красивыми
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
В США собака не справилась с управлением и утопила дом на колесах
Volkswagen добавил российскому «Тигуану» версию «все включено»
Toyota сделала идеальный спортседан с задним приводом, V6 и «механикой»
Все материалы
Дом
«Предать могут все, даже самые близкие»
История одной семьи, разругавшейся из-за жилья
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
В Америке начался ипотечный бум
Ищущих дешевое жилье россиян послали на Уй
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
В «Яндексе» зафиксировали рост цен на жилье
Все материалы