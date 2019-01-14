«Победа» вошла в четверку лидеров по объему авиаперевозок в России

Авиакомпания «Победа» (входит группу «Аэрофлот») стала четвертым по величине российским авиаперевозчиком. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росавиации.

Так, по информации ведомства, уже в октябре 2018 года «Победа» перевезла больше пассажиров, чем Utair, а в ноябре превзошла показатели «Уральских авиалиний». При этом в декабре, как сообщает издание, «Победа» только нарастила свое преимущество по сравнению с указанными перевозчиками.

Обгоняют «Победу» по количеству перевозимых пассажиров теперь только ее материнская авиакомпания «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь» (входит в S7 Group, летает под брендом S7 Airlines), а также еще одна дочерняя компания «Аэрофлота» — «Россия».

Издание также отмечает, что в нынешнем году флот «Победы» вырос на рекордные для нее восемь судов — до 24 Boeing 737-800. «Победа» благодаря короткому разворотному времени в аэропортах и тому, что все ее самолеты новые, является одним из мировых лидеров по налету судов, — отметил гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. — Ее самолеты больше времени проводят в воздухе. «Победа» лидирует в России по загрузке судов, играет роль в высоком трафике и тот фактор, что модель лоукостера предполагает преимущественно короткие рейсы».

За 11 месяцев прошлого года загрузка у «Победы» была 94,4 процента, у остальных крупных регулярных авиакомпаний она составляла от 80 до 87 процентов.

По словам представителя «Победы», в январе авиакомпания планирует перевезти 712 тысяч человек. «Правда, эта цифра может незначительно измениться как в большую, так и в меньшую сторону», — добавил он.

В тоже время, по прогнозам Utair, объем перевозок этой авиакомпании останется примерно на уровне января прошлого года (примерно 590 тысяч человек). По словам первого заместителя гендиректора «Уральских авиалиний» Кирилла Скуратова, ожидается десятипроцентный рост перевозок в январе (это около 630 тысяч пассажиров).

В 2019 году «Победа» планирует перевезти около 10 миллионов человек, отметил представитель авиакомпании. Этому будет способствовать и увеличение парка. По словам представителя перевозчика, лоукостер к лету увеличит парк на 25 процентов, получив еще шесть Boeing 737-800, а осенью компания ожидает поставки первых судов Boeing 737 MAX.

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