Авиакомпании в США начали наказывать клиентов за оскорбления и спам в соцсетях

Генпрокуратура начала проверку о размещении в соцсетях оскорбительных постов в адрес сотрудников «Аэрофлота». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Александра Куренного.

«Заявители указывали, что в интернете были опубликованы фотографии, где четко видны лица этих людей в форменной одежде (авиакомпании Аэрофлот — прим. «Ленты.ру»). И, действительно, указывалось в обращении, что якобы нецензурные выражения и оскорбления высказывались в их адрес», — отметил Куренной. Он также подчеркнул, что обращение приняли к рассмотрению, заявителей уведомили об этом, а срок проверки составляет 30 дней.

Между тем, в международной практике, в частности американской, помимо обращений в компетентные органы, становится популярной практика блокировки аккаунтов в социальных сетях тех клиентов, которые не умеют сформулировать свои претензии к компаниям в уважительной форме. Об этом, например, в декабре 2018 года писало издание Washington Post. «На основании интервью с авиакомпаниями, турфирмами и туристами, а также на основании моего личного опыта улаживания споров в сфере путешествий, можно сделать вывод, что авиакомпании блокируют аккаунты своих клиентов в соцсетях все чаще», — пишет журналист издания.

Материалы по теме Из грязи в князи Можно ли за деньги унижать персонал

В качестве примера WP приводит кейс с пассажиркой компании Frontier Airlines Кейт Савмы, аккаунт которой пришлой заблокировать. Авиакомпания отменила ее рейс из Чикаго в Трентон. Агент авиакомпании на месте, как позже выяснилось — ошибочно, пообещал Кейт в течение 10 дней вернуть стоимость билета другого авиаперевозчика, который клиентке пришлось приобрести, чтобы добраться до пункта назначения. Однако через некоторое время представитель офиса Frontier Airlines озвучил Кейт действительное время возврата денег, составляющее, в соответствии с правилами авиакомпании, от 4 до 6 недель. Эта информация вывела Савму из себя и она начала вести себя провокационно — посредством соцсетей в ультимативной и агрессивной форме требовала вернуть ей деньги. «Такие действия были расценены как спам, и аккаунт с именем Кейт Савма был заблокирован», — отметил в этой связи пресс-секретарь Frontier Airlines Джонатан Фрид. Он утверждает, что компания часто находилась на связи с Савмой после того, как ее рейс был отменен. Авиакомпания также заявила, что Савма приобрела новый билет, используя Expedia в то время, как Frontier Airlines сотрудничает с платформой Tripeasy. Именно это повлияло на срок возврата денежных средств.

В статье также говорится о том, что авиакомпании блокируют пользователей по разным причинам. Alaska Airlines, одна из наиболее продвинутых компаний в соцсетях, даже разместила политику блокировки. «Нам нравятся дискуссии на нашей странице, но комментарии, призывающие к разжиганию ненависти, содержащие ругательства, спам или любые другие оскорбления, будут удалены», — предупреждает авиакомпания. «Из уважения к частной жизни наших сотрудников мы оставляем за собой право скрыть или удалить любой оскорбительный по отношению к нашим сотрудникам пост или комментарий», — подчеркивают в ней.

WP также приводит советы, как избежать блокировки. «Надо быть вежливым. Не нужно употреблять ненормативную лексику или печатать все заглавными буквами (что в онлайн мире означает крик). Большинство случаев блокировок, это результат того, что люди потеряли самообладание и закидали страницу компании всевозможными злобными сообщениями. Даже если их гнев оправдан, вряд ли это поможет им разрешить ситуацию в свою пользу», — подытоживает издание.

21 января сотрудники «Аэрофлота» обратились в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с жалобой на блогера Александра Соколовского, инцидент с участием которого произошел на одном из рейсов авиакомпании.