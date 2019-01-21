Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на оскорбления блогера

Сотрудники «Аэрофлота» обратились в Московскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте с жалобой на блогера Александра Соколовского, инцидент с участием которого произошел на одном из рейсов авиакомпании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Причиной обращения в прокуратуру, как заявили представители департамента наземного обеспечения перевозок «Аэрофлота», стало размещение Соколовским в социальных сетях фотографий с нецензурными подписями. Сотрудники авиакомпании указали, что на опубликованных снимках, которые сопровождаются подписями с ненормативной лексикой, они представлены в форменной одежде «Аэрофлота», узнаваемой для неограниченного круга лиц. По словам авторов обращения, под которым стоит 148 подписей, они чувствуют себя униженными и морально подавленными.

Авторы обращения подчеркивают, что рассматривают «указанное как оскорбление, нанесенное каждому работнику (диспетчеру) по наземному обслуживанию пассажиров ПАО «Аэрофлот». «Мы чувствуем себя униженными, морально подавленными, внутренне переживаем из-за таких публикаций, это причиняет нам душевные и физические страдания», — цитирует агентство обращение.

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По словам сотрудников авиакомпании, многие из них обслуживают пассажиров много лет и отмечены государственными и ведомственными наградами. Оскорбления Соколовского в их адрес унижают их честь и достоинство, подчеркнули авторы обращения.

В заявлении, к которому приложены снимки с оскорбительными подписями, они просят прокуратуру проверить действия блогера и привлечь его к административной ответственности.

Агентство напоминает, что унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, согласно статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях, может быть наказано штрафом в размере до 3 тысяч рублей. При этом за оскорбление в публичном выступлении или публично демонстрирующемся произведении штраф может возрасти до 5 тысяч рублей.

Ранее, 14 января стало известно, что «Аэрофлот» отключил блогера и основателя Tooligram (крупнейший в мире сервис для продвижения в Instagram Александра Соколовского от программы «Аэрофлот бонус» за нарушение правила 7.5 бонусной программы. Соколовский опубликовал в социальных сетях посты с ненормативной лексикой и оскорблениями в адрес сотрудников «Аэрофлота» после того, как в ноябре 2018 года следовавший в Ниццу самолет авиакомпании был вынужден совершить посадку в Вене. После этого перевозчик принял решение вернуть пассажиров в Шереметьево, и оттуда доставить их в Ниццу. На тот момент, как заявили в авиакомпании, данный вариант был оптимальным.



