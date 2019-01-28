Надменный блогер насмехался над мексиканским рабочим и пожалел

Фэшн-блогер и модельер Тейлор Голдблатт (Taylor Goldblatt) поиздевался над мексиканскими рабочими, которые прикручивали к его стене неоновую вывеску «Tay Fucking $». Он выложил сделанные во время установки фотографии с уничижительными подписями в Instagram-сторис. Голдблатта подвергли критике после того, как на сторис обратил внимание пользователь Twitter.

«Как же меня это бесит! Как же, черт возьми!» — написал мексиканский микроблогер @ialfreddyate, успевший сделать скриншоты постов модельера.

«Я забыл, кто из них Хуан, а кто Хосе, потому что они оба выглядят одинаково», — писал Голдблатт. Он отмечал, что независимо от того, перелезли они через стену или подрыли ее, он «просто рад иметь дешевую рабочую силу».

Наблюдая за работой мексиканцев, он посоветовал им поторапливаться. «Выше темп, или я расскажу мистеру Трампу, и вас депортируют», — комментировал происходящее модельер.

Он порадовался тому, что заплатит рабочим по минимуму. «Копейка рубль бережет, глупый большой крестьянин», — заключил он.

Возмущение @ialfreddyate разделили десятки тысяч микроблогеров. Гневный пост собрал больше 40 тысяч лайков и свыше 20 тысяч ретвитов. Пользователи ставили Голдблатту в укор его надменность, учитывая, что он сам выходец из Теннесси.

На фотографиях, сделанных Голдблаттом, одна из пользовательниц Twitter узнала своего отчима. «Человек в фиолетовом — мой мой отчим, его зовут Хосе, он трудолюбивый человек и в настоящее время занимается собственным бизнесом. Просто отстой, что в мире есть такие злые люди», — написала она.

После массированной критики Голдблатт вынужден был скрыть свои публичные страницы и в Instagram, и в Twitter.

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