Эксперт рассказал о европейской практике отмены авиарейсов

Недавняя отмена большого количества рейсов «Аэрофлота» была абсолютно оправдана с точки зрения безопасности, потому что начались бы массовые задержки в аэропорту. Так ответил на обвинения газеты «Известия», утверждавшей, что «Аэрофлот» использует плохую погоду как предлог для отмены экономически невыгодных рейсов, главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

По мнению эксперта, аргумент для отмены рейсов, который приводит «Аэрофлот», звучит достаточно убедительно, потому что рейсы массово отменяют, когда прогнозируются серьезная непогода, в данном случае — длительные снегопады. «Отмена рейсов была как раз в те двое суток, когда засыпало всю Москву. Дело в том, что в аэропорту Шереметьево две полосы, которые нельзя использовать одновременно», — напоминает Гусаров. «Они уже крайне перегружены, там каждые полторы минуты приземляется или взлетает самолет. Само собой, во время снегопада полосу надо каждый час, а то и полчаса закрывать минут на 15-20, чтобы ее почистить», — продолжает он.

При этом закрытие полосы для уборки даже на 15-20 минут автоматически влечет за собой задержку около 10 рейсов. Приоритет при плохой погоде отдается самолетам, которые идут на посадку, так как они не могут бесконечно находиться в воздухе.

По словам Гусарова, в Европе аэропорты полностью закрывают, если во время снегопада ложится всего 2-3 сантиметра снега. А в Москве 26-27 января выпала треть месячной нормы осадков: от 10 до 13 сантиметров в разных районах столицы. Снегопад при температурах, переходящих через ноль градусов, наиболее опасен: мокрый снег налипает на взлетно-посадочную полосу и превращается в скользкую жижу, а потом может замерзнуть и превратиться в корку льда. Кроме того, предусмотренное для вылета самолета время увеличивается на обработку лайнера противообледенительной жидкостью.

Отмена рейсов по метеоусловиям помогает самим пассажирам избежать столпотворения в аэропорту вылета, сохранить нервы и в итоге сэкономить время. «Аэрофлот» отменяет прежде всего многочастотные полеты, поскольку в таком случае есть возможность воспользоваться другими рейсами в данном направлении на протяжении следующих суток. В противном случае могла повториться ситуация 2010 года, когда в Москве пошел ледяной дождь и все аэропорты столицы были парализованы из-за наплыва застрявших пассажиров. Тогда более 20 тысяч человек оказались запертыми в воздушных гаванях Москвы — люди были на грани нервного срыва.

«Мне кажется, что "Аэрофлот" тактично не хочет переводить стрелки на своих партнеров. Я имею в виду вопрос о необходимости третьей полосы в Шереметьево, которую ждали еще к 2018 году», — завершает мысль Гусаров. «Это не проблема самого аэропорта — терминалы там строятся, инфраструктура развивается великолепно. Строительство полосы — это задача государства», — подытоживает эксперт.