«РН-Аэро» увеличила продажи авиатоплива на 11 процентов

По итогам 2018 года дочернее общество «Роснефти» компания «РН-Аэро» увеличило объем реализации в российских аэропортах авиакеросина на 11 процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом говорится в сообщении «Роснефти». Объем продаж за указанный период превысил 2,3 миллиона тонн авиакеросина. Число заправок «в крыло» выросло на 8 процентов — примерно до 200 тысяч операций.

Кроме того, объем производства авиационного керосина по итогам 2018 года вырос на 8 процентов, до 3,5 миллиона тонн. В общем объеме производства авиатоплива доля «РН-Аэро» по итогам года составила 32,6 процента. Этот показатель, как отмечается в сообщении, позволил компании в очередной раз подтвердить свои лидирующие позиции на российском рынке авиатоплива.

Клиентами «РН-Аэро» по итогам 2018 года являются более 100 компаний. Договоры на поставку и заправку в 2019 году компания уже заключила с такими авиаперевозчиками как: «Аэрофлот», S7, Deutsche Lufthansa, Fly Dubai, Air Baltic, Ellinair, Air Astana, «Якутия», «Нордавиа», Red Wings, «Уральские авиалинии» и другими.

В настоящее время «Роснефть» осуществляет заправку «в крыло» в 43 российских и зарубежных аэропортах, в частности, в Москве (Шереметьево, Внуково, Домодедово), а также в Берлине и Мюнхене (Германия), Тбилиси, Батуми и Кутаиси (Грузия), Улан-Баторе (Монголия), Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Иркутске, Владивостоке, Анапе, Южно-Сахалинске и других.