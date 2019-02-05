Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню для рейсов из Пулково

Авиакомпания «Россия» презентовала новое меню бортового питания для рейсов, вылетающих из Пулково, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что разработка осуществлялась совместно с поварами компании «Аэромар», являющейся ведущим производителем бортового питания (входит в группу «Аэрофлот»). Разработка нового меню авиакомпании началась в октябре 2018 года. Для того, чтобы согласовать новое питание, были проведены три дегустации с участием менеджмента авиакомпании, что, по утверждению пресс-службы «России», свидетельствует о высокой важности проекта и особому отношению к Санкт-Петербургу, в котором расположен базовый аэропорт авиакомпании.

В рамках нового меню компания остановилась на 20 обновленных вариантах питания, которые уже с начала февраля можно попробовать во время полета. Изменения коснулись закусок, десертов, горячих блюд и порционной продукции. «В меню учтены актуальные тенденции азиатской кухни (угорь горячего копчения с соусом терияки, каша на кокосовом молоке), представлены классические рецепты русской кухни (бефстроганов с картофельным пюре, ростбиф с чесночным соусом, сырники), а также добавлены европейские акценты (тартар из лосося, лазанья с мясным соусом, сырное ассорти с гарниром из инжирной мастарды)», — говорится в сообщении авиакомпании.

В авиакомпании также отмечают, что для пассажиров с индивидуальными предпочтениями будет действовать еще 15 вариантов специального бортового питания.