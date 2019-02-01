«Аэрофлот» наградил предотвративший угон самолета экипаж рейса Сургут — Москва

По решению правления компании «Аэрофлот», экипаж рейса SU1515 Сургут — Москва, предотвратившего 22 января 2019 года попытку угона самолета был удостоен высшей корпоративной награды авиакомпании — почетного знака «Отличник Аэрофлота» — за верность долгу, мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Почетную награду получили: командир воздушного судна Рустам Цыбакин, второй пилот Владислав Кулик, старший бортпроводник Ева Крайчек, бортпроводник Мария Никулина.

Кроме того, почетных грамот за профессионализм и высокие личные качества удостоились: бортпроводник Лейла Гулиева, бортпроводник Екатерина Золотая, бортпроводник Татьяна Ферапонтова, представитель ПАО «Аэрофлот» в Ханты-Мансийске Игорь Зайков.

Помимо почетных наград все члены экипажа и представитель авиакомпании в Ханты-Мансийске поощрены денежными премиями.

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«Экипаж рейса Сургут — Москва — настоящие герои, — заявил на церемонии награждения генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Они не знали реальны ли угрозы злоумышленника, вооружен ли он, есть ли у него сообщники на борту. Но все их действия были направлены на сохранение жизни и здоровья пассажиров. В экстремальной ситуации они не потеряли самообладания, сработали профессионально и безупречно. Продемонстрировали всему миру, что такое российская школа авиации».

Также Виталий Савельев выразил благодарность пассажирам рейса за проявленную выдержку. «Не поддаться панике, довериться профессионализму экипажа — такое доверие особо ценно для нас», — подчеркнул он.

22 января один из пассажиров лайнера, следовавшего по маршруту Сургут — Москва, потребовал развернуть воздушное судно и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе есть оружие, при задержании этот факт не подтвердился.

Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Там правоохранительные органы задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за порчу имущества 41-летний житель Сургута Павел Шаповалов. Его заключили под стражу на два месяца.